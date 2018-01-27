Моряки Балтийского флота задействованы в тренировках по борьбе за живучесть кораблей на специальном тренажере

В пунктах базирования кораблей Балтийского флота (БФ) в рамках сдачи курсовой задачи К-1 проводятся тренировки по борьбе за живучесть корабля на специальном тренажере.

К выполнению задач привлечён весь корабельный состав флота: экипажи эскадренных миноносцев, корветов, малых ракетных кораблей, ракетных катеров, больших десантных кораблей, противолодочных кораблей и тральщиков, патрульных катеров, судов вспомогательного флота - всего порядка 50 кораблей и судов обеспечения.

Моряки поочередно, в соответствии с планом отрабатывают задачи по локализации и тушению пожара в корабельных отсеках, а также по заделыванию пробоин в корпусе и устранению поступления забортной воды на специальном учебно-тренировочном комплексе «Каспий». УТК представляет собой помещения, имитирующие различные внутренние корабельные отсеки, что позволяет экипажам в условиях, максимально приближенных к реальной обстановке с фактическим поступлением забортной воды и возгоранием переборок, совершенствовать навыки по спасению корабля.

На тренировках по тушению пожара при взрыве пиропатронов и распространении огня в отсеке военнослужащие тренируются герметизировать горящий отсек, предотвращать распространение огня и ликвидировать очаги возгорания в минимально короткие сроки. При поступлении воды через пробоины аварийные партии ставят специальные пластыри и откачивают поступившую в отсек забортную воду.

Моряки Балтийского флота принимают участие в подобных тренировках на регулярной основе. Тренировки по борьбе за живучесть на учебно-тренировочных комплексах БФ являются неотъемлемой частью базовой подготовки надводных кораблей к выходу в море и выполнению задач по основному предназначению. Возможности УТК позволяют одновременно подготовить на комплексе до трех экипажей современных корветов в течение месяца.