МВД столицы изъяло паспорта мужчин, зарегистрировавших брак в Дании

Объявивший о регистрации в РФ первого однополого брака Павел Стоцко заявил РБК, что не получал объявления от МВД ни о возбуждении административного дела, ни о внесении паспорта в базу недействительных.

Дела завели по статье об умышленной порче паспорта. В связи с этим мужчины стали фигурантами дела по статье «Умышленная порча документа, удостоверяющего личность гражданина, либо его утрата по небрежности».

До этого СМИ проинформировали, что двое мужчин, жителей РФ, с начала января зарегистрировали брак в Копенгагене, так как в Дании разрешены однополые браки.

По достоверным последним данным ведомства, паспорта мужчин будут изъяты и приложены к материалам.

Ранее говорилось, что Стоцко и Войцеховский зарегистрировали брак в Копенгагене, так как в Дании разрешены однополые союзы. Она также отметила, что сотрудница, допустившая нарушение, будет уволена, как и ее непосредственный директор. Потом документы о регистрации брака вместе с заверенными нотариальными переводами они подали в многофункциональный центр госуслуг в столице РФ, где им поставили штампы в паспортах на страницах семейного положения, «подтвердив, что мужчины зарегистрировали брак». В МФЦ сообщили, что не ставят штампы в паспорта, а только передают документы в ЗАГС. По их словам, работник МФЦ проставил им в паспортах штампы на странице о семейном положении. Позже мужчины подали документы о регистрации брака и заверенные нотариальные переводы в один из МФЦ в столице России, который их признал и установил штампы в паспортах.

Добавим, что сегодня один из мужчин — Павел Стоцко — на собственной странице в соцсети сказал о поступлении в его адрес угроз.