На Луганщине задержан мужчина, вербовавший украинок в РФ для сексуального рабства

В Луганской области прокуратура задержала мужчину, вербовавшего женщин в Россию с целью сексуальной эксплуатации.

Пресс-служба прокуратуры Луганской области сообщает, что прокуратурой Луганской области осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по факту вербовки и перемещения двух человек (один из которых является несовершеннолетним), совершенного с целью сексуальной эксплуатации, с использованием уязвимого состояния лица, по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 149 УК Украины.

В прокуратуре добавили: «Во время досудебного расследования установлено, что житель Луганской обл. вербовал на территории области лиц женского пола с целью их дальнейшей сексуальной эксплуатации в Российскую Федерацию. При осуществлении попытки переправки женщин в Российскую Федерацию, злоумышленник задержан работниками Управления по борьбе с торговлей людьми Главного управления Национальной полиции Украины в Луганской области».

На данный момент задержанному в порядке ст. 208 УПК Украины злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения и решается вопрос относительно избрания меры пресечения.