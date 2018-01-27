На Николаевщине автомобиль сбил пьяную школьницу

Сегодня возле села Мешково-Погорелово в Николаевской области, автомобиль «Ланос» сбил 13-летнюю школьницу, сидевшую на обочине.

Отмечается, что в темноте водитель не заметил девочку и сразу вызвал полицию и «скорую».

Жители села Мешково-Погорелово сообщили, что школьница вместе со старшей 16-летней сестрой и ее парнем пошли на дискотеку в соседнее село Воскресенское, где сестры выпили спиртного. На обратном пути с дискотеки домой, пьяная младшая сестра неожиданно куда-то побежала.

В результате ДТП девочка получила тяжелые травмы — у нее переломы обеих ног, черепно-мозговая травма и другие повреждения. Сейчас она находится в реанимации, состояние расценивается как крайне тяжелое.

Во время проведения анализов, у потерпевшей в крови обнаружено 2 промилле алкоголя.

Полицейские составили в отношении матери девочки административный протокол за ненадлежащее исполнение своих обязанностей по воспитанию детей.