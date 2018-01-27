На выборах президента Чехии побеждает действующий президент Земан

Действующий президент Чехии Милош Земан после предварительного подсчета результатов голосования на 95% избирательных участков набрал 52,26% голосов и опередил своего соперника по второму туру президентских выборов, экс-председателя Академии наук Йиржи Драгоша, у которого 47,8% голосов.

Республиканское статуправлениет сообщает: «За Земана проголосовали около 2,64 миллиона человек, за Драгоша — около 2,42 миллиона человек. Земан победил в 11 из 13 краев страны, проиграв только в Праге и Центрально-чешском крае».

Напомним, второй тур выборов главы государства проходил 26–27 января. Инаугурация президента состоится на Пражском граде 8 марта 2018 года.