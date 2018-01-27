Власти сразу 2-х земель в Германии выступили с резкой критикой в адрес антироссийских санкций. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на немецкие издания. С помощью «символической политики», за которую расплачиваются германские компании, не решить проблему в Украинском государстве, добавил он, отмечает Nation News.

Стоит припомнить, что 12 января президент Российской Федерации Владимир Путин вновь объявил, что вероятные новые санкции США в отношении РФ могут только ухудшить двусторонние отношения между Москвой и Вашингтоном.

В германской прессе подчеркнули, что заявления премьеров связаны с традиционными связями учреждений восточной части Германии с Россией, а еще с огромным негативным эффектом санкий для бизнеса в ФРГ.

В свою очередь, премьер Саксонии-Анхальт Рейнер Хазелхофф объявил о необходимости цельного курса восточногерманских земель в отношении антироссийских санкций.