Названы сроки и место проведения пробной переписи населения в Российской Федерации

Ее проведут с учетом новых методов сбора сведений о населении в электронном виде. Об этом говорится в распоряжении за подписью премьера РФ Дмитрия Медведева. Также по результатам пробной переписи будут подготовлены планы по оптимизации всего комплекса работ, связанных с предстоящей Всероссийской переписью. В их число войдут район Свиблово в столице России и городской округ Княжево в Петербурге.

Основной целью пробной переписи населения будет обработка программно-методологических, организационных и технологических вопросов Всероссийской переписи населения, которая пройдет в 2020-ом году, с учетом использования новых методов сбора данных в web-сети.

Президент РФ Владимир Путин в начале весны 2014-го года подписал закон о переписи населения через Интернет: россияне смогут самостоятельно заполнить форму на сайте. Оно создано для отработки организационных и технических моментов с целью результативно провести грядущую всероссийскую перепись.