«Не им учить нас Родину любить»: мэр Днепропетровска раскритиковал украинских «патриотов»

Мэр Днепропетровска Борис Филатов, известный своим обещанием «вешать будем потом», присоединился к дискуссии вокруг одного из последних заявлений директора института национальной памяти Украины Владимира Вятровича о так называемых «щупальцах русского мира».

Как ранее заявил Вятрович, такими «щупальцами» являются, в частности, Виктор Цой, Владимир Высоцкий и даже Михаил Булгаков.

«О Вятровиче. Коротко. Можно долго спорить о том, что он сказал, подумал, имел в виду, или как другие расценили его слова. Можно безысходно рассуждать о колониях, метрополии и как выдавить из себя раба. Можно сравнивать Пушкина и Шевченко, Донцова и Липинского, и даже кита и слона. А можно понять одно, что такие полезные идиоты, как Вятрович, Ницой и Фарион, отталкивают сегодня от украинской национальной идеи десятки тысяч сограждан. Не им, б…м, учить нас Родину любить», — резко охарактеризовал Филатов национально озабоченных «патриотов».