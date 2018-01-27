Ольга Рапунцель рассказала, что ее беспокоит уже несколько лет

Мои дорогие, в этом посте хочу сказать, Я счастлива, во мне 2 сердца и 2 жизни. Хочу, чтоб Муж поддерживал и оберегал, любил нас, а не обижался и доводил до слез! Мы ведь 2 половинки одного целого и Мы Семья, но увы, мне походу стоит со всем этим смириться или отбросить все плохие мысли и жить для себя и ребёнка. У меня есть мои родные, которые меня любят, поддержат и всегда успокоят и помогут! Я Всю себя вымотала, вечно недовольна, накручиваю себя, задаюсь себе вопросом, за что? Я что выбрала страдать?Сейчас у меня такое прекрасное время живи и радуйся, но все бы хорошо, если бы не одна ситуация, которая не даёт мне покоя уже несколько лет. Вот только на одну ситуация реагирую бурно, вы заметили на какую? Мне очень обидно и неприятно, вся эта история длится на протяжении долгого времени, всегда хочу довести дело до конца, решаю проблемы, но когда тебя одна гордая женщина не любит и любимый Мужчина не может вразумить её и решить эту проблему, найти нужные слова и не бояться донести их до неё, просто так невозможно жить! Он любит её, да ради Бога, кто тебе запрещает? Ты Ее сын и ты знаешь к ней подход, так же у тебя есть Жена в положении и ты скоро станешь папой, но почему страдаю Я, ты Дима и наша кроха!Я навязываю себя, моя семья тоже все хочет наладить и дружить Семьями! Мы открыты, мы прощаем, забываем, да, люди разные если другая сторона не хочет, но тогда это ваш выбор! Нам остаётся только с этим смириться! Дима на днях полетит во Владивосток, попытается все разрулить, наладить, все решить со своей семьёй! Да, Здравствует Мир во всем Мире! А вы что думаете? Дима сможет помирить нас с его мамой? Никогда не говори никогда.