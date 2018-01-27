Омский избирком отыскал в «Правде» преступную агитацию за Павла Грудинина

25 января состоялось совещание избирательной комиссии Рязанской области.

Он счел запрет попытками партии власти помешать информированию населения о «красном» кандидате. На текущий момент мы готовы к приходу милиции, она примет все меры для изъятии тиража.

Напомним, что до этого сразу в нескольких областях Сибирского федерального округа изъяли тиражи информационного бюллетеня «Правда», где исчерпывающе рассказывалось о кандидате КПРФ Павле Грудинине и его программе.

Избирательная комиссия обратится в ГУ МВД с просьбой пресечь преступную агитацию, изъять бюллетени и привлечь виновных к ответственности, говорится в распоряжении. «Но, повторяю, весь тираж уже у наших избирателей», — цитирует Милосердова pr-служба партии. Нестеренко напомнил, что претенденты не просто вправе распространять основной печатный материал, а это их основная деятельность. Однако в соответствии с требованиями закона материал должен быть оплачен из фонда кандидата, в нем должны быть выходные данные и он предварительно должен быть представлен в избирательную комиссию. Необходимых выходных данных агитационный материал тоже не имел, информирует РИА Новости. Как объяснила информагентству зампредседателя регионального избиркома Юлия Чернышкова, предвыборный баннер не содержал сведений о том, за чей счет и на каком основании он был отпечатан и распространяется. Также выяснилось, что, вопреки требованию закона, бюллетень не предоставили в избирком до того, как начали распространять.

На печатную продукцию в избирком пожаловался уполномоченный партии «Коммунисты России» Александр Гришанцов.