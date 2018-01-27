Откровение Розарио Доусон: "В детстве меня изнасиловали"

Розарио Доусон

38-летняя Розарио Доусон является активным участником движения против сексуального насилия #MeToo, однако актриса ранее никогда не рассказывала о своем печальном опыте, а он у нее, как оказалось, есть.

В детстве меня изнасиловали, поэтому, встретившись с харассментом во время работы, я не была удивлена. Это не стало чем-то новым для меня, поскольку это то, что происходило в моей семье,

— рассказала в одном из своих недавних интервью Доусон.

Розарио Доусон

Продолжив обсуждение скандала, развернувшегося в октябре прошлого года после обвинения продюсера Харви Вайнштейна в сексуальных домогательствах, Розарио отметила, что настал тот момент, когда мир не только готов говорить о давно существующей проблеме, но и бороться с ней.

Сейчас мы дошли до того момента, когда, наконец, пришло время сказать "нет ", дать отпор. Сделать это вместе. И я к этому готова!

— заявила знаменитость.