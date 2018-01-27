Патрушев провел совещание на тему подготовки кадров для кораблестроения

Позитивно оценена работа новейшей управленческой команды Санкт-Петербургского государственного Морского технического университета (СПбГМТУ) по увеличению качества подготовки кадров для кораблестроения и военных профессионалов.

Pr-служба Совбеза информирует, что Патрушев принял участие в совещании по подготовке кадров для кораблестроения, которое прошло в Петербурге.

Активизировать работу по увеличению качества подготовки инженеров-кораблестроителей призвал на совещании в северной столице секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

По последним данным Совбеза РФ, на совещании обсуждены перспективы последующего взаимодействия вузов с судостроительными предприятиями, госкорпорациями и научными учреждениями.

Были затронуты вопросы, которые связаны с повышением квалификации преподавательского состава, а еще стажировки некоторых уполномченных на наилучших предприятиях.

Для того, чтобы привлечь внимание молодёжи, в Петербурге могут сделать специальный «кванториум» с учётом судостроительной тематики.

Секретарь Совета безопасности РФ провёл совещание по задачам кадрового обеспечения, сообщило РИА новости.

Сообщается, что также речь шла об улучшении социально-бытовых условий обучения для стимулирования молодежи в выборе профессии инженера-кораблестроителя. В петербургском Морском техническом университете рассказали, что министерство, оборонные учреждения и Минобрнауки заказывали исполненье научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.