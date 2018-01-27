Патрушев: WADA и МОК могут сломать олимпийское движение

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев считает, что недопуск части русских спортсменов к Олимпиаде в Южной Корее и запрет выступать под общенациональным флагом могут привести к развалу олимпийского движения.

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев выразил мнение, что Международный олимпийский комитет (МОК) и Всемирное антидопинговое агентство (WADA) в итоге собственных действий сделали 1-ый шаг для того, чтобы развалить олимпийское движение, информирует RT.

Зимой 2017 МОК временно остановил действие аккредитации Олимпийского комитета РФ (ОКР).

Напомним, что МОК принял решение допустить русских спортсменов до Олимпиады-2018 только под нейтральным флагом. Ранее стало известно, что МОК не пригласил на Олимпиаду ряд ведущих русских спортсменов, среди которых биатлонист Антон Шипулин, лыжник Сергей Устюгов, шорт-трекист Виктор Ан, конькобежцы Павел Кулижников и Денис Юсков, фигуристы Ксения Столбова и Иван Букин. Причины, по которым многие русские спортсмены, ранее не уличенные в применении допинга, не допускаются до Игр, не сообщаются. «И WADA, и англо-саксы вместо спорта занимаются политикой», — цитирует его РИА Новости.

«А происходит абсолютно противоположное - WADA вместо спорта занимается политикой».

«Во время того, как проходит Олимпиада, даже войны прекращались». В числе их не оказалось, в частности, фигуристов Ксении Столбовой и Ивана Букина, шорт-трекиста Виктора Ана, биатлониста Антона Шипулина, лыжника Сергея Устюгова.

До этого была сформирована русская претензия на Олимпиаду-2018 из 169 человек. МОК запретил им использовать символы в социальных сетях.