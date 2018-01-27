Пензенцы в Брянске изучают опыт картофелеводства и создания логистических центров

В среду, 24 января, пензенская делегация аграриев начала работу в Брянской области. Мы в три раза меньше собираем, — обозначил губернатор Пензенской области.

Именно поэтому приезд аграриев Пензенской области в наш регион задуман на среду, 24 января 2018-ого года. Они основаны на деловом партнерстве, а кроме этого обмене опытом.

— Пензенские аграрии изучат опыт брянских коллег в части производства овощей и, в частности, картофеля, а еще строительства и функционирования логистических центров, говорят в пресс-центре губернатора и руководства Брянской области.

Делегацию возглавит глава управления проектно-целевого развития, агробизнеса и агротуризма агропромышленного комплекса министерства сельского хозяйства Пензенской области Вячеслав Шиняев.