Петербург отметит годовщину полного снятия блокады Ленинграда

Состоится церемония на Пискаревском кладбище, где погребены сотни тыс. ленинградцев.

С начала дня состоятся церемонии возложения цветов около дома 14 на Невском проспекте, на Пискаревском мемориальном кладбище и остальных местах захоронения жертв ВОВ. Во всех районах города пройдут праздничные мероприятия.

Молодежная акция памяти «900 дней и ночей» пройдет в субботу, с 17 до 20 часов, в национальной академической капелле Петербурга.

Руководитель администрации Щекинског района Олег Федосов обратился к ветеранам и участникам ВОВ в годовщину снятия блокады с Ленинграда.

Уже завтра, 27 января, в Петербурге состоится большой праздник, город отмечает 74-ую годовщину полного снятия блокады Ленинграда.

Блокада Ленинграда германскими войсками началась 8 сентября 1941.

С 10:00 до 13:00 и с 19:00 до 22:00 будут зажжены факелы на Ростральных колоннах.

В процессе акции будут звучать стихи о тех страшных страницах истории нашей страны, а увидеть, как все это было в действительности, гостям помогут нынешние цифровые технологии.

За годы блокады погибли, по разным данным, от 600 000 до 1,5 млн человек. Посетители парка смогут «оживить» 872 цветка, созданных из старых газет и символизирующих 872 дня блокады. Из-за несправедливо забытого имени Государственного духового ансамбля СССР (ГДО СССР), члены которого погибли в бою, создан проект «Бессмертный оркестр».

Участники молодежной акции создадут живой мемориал во дворе национальной академической капеллы. С выступлений в Петербурге 27 января музыканты открывают масштабный гастрольный тур Памяти по городам Российской Федерации. Современная молодежь прочтет трогательные стихи о блокаде, после этого в зале Каппелы состоятся концерт.

Кроме того, во всех районах Петербурга духовые оркестры и артисты исполнят песни военных лет.

Кроме этого, в 20:00 салют будет на Марсовом поле.

Торжественный салют запустят у стен Петропавловской крепости и в Пискаревском парке в 21:00. Там же пройдет реконструкция салюта в честь снятия блокады, которую подготовили местные молодежные организации.