Петербуржцев призвали не ходить на «забастовку избирателей», назвав ее провокацией

Смольный предупредил граждан и гостей Петербурга, что акция «Забастовка избирателей» — несогласованная, и порекомендовал не посещать мероприятие.

Комитет по легальности, правопорядку и безопасности предупредил городских жителей о последствиях, которые могут быть из-за участия в несанкционированной акции «Забастовка избирателей».

Комитет по легальности, правопорядку и безопасности руководства города призвал граждан Санкт-Петербурга не участвовать в акции «Забастовка избирателей».

Напомним, что организатором всероссийской акции протеста приуроченной массовому отказу от голосования на выборах президента в 2018 г. является оппозиционный политик Алексей Навальный.

В этой связи советуем петербуржцам воздержаться от участия в данной акции. Накануне милиция приходила в избирательный штаб политика с задержаниями.