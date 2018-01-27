Петр Порошенко сделал заявление о миротворческой миссии ООН на Востоке Украины

Президент Украины Петр Порошенко надеется, что Совет безопасности ООН примет резолюцию по миротворческой миссии на Донбассе в этом году. По словам главы государства, украинские дипломаты сделают все возможное, чтобы достичь этой цели.Кроме того, во время беседы с госсекретарем США, Петр Порошенко поблагодарил американские власти за новые санкции в отношении Российской Федерации.Президент Украины подчеркнул, что ограничительные меры в отношении РФ являются эффективной политикой и помогут урегулировать военный конфликт на Донбассе.