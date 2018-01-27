«Я хочу подчеркнуть, что в данном отопительном сезоне никаких решений относительно поднятия цены на газ руководством принято не будет, и я сдержу это слово», — сообщил он.

Владимир Гройсман, премьер Украины, объявил о том, что на протяжении этого года цены на газ для населения не повысятся, информирует replyua.net ссылаясь на 112 Украина.

«Мы находимся на данный момент в разговоре по хорошей цене на газ». Я сдержу это слово.

Отметим, методика расчета цены на газ — один из пунктов обязанностей Украины перед Международным валютным фондом. «Все, что касается новейшей формулы — мы на данный момент в диалоге», — проинформировал он.

Более того, до этого Гройсман объявил, что цена на газ для украинцев может уменьшиться в 2020-ом году.

По утверждению руководителя правительства, сейчас проходит разговор по цене на газ.

Он подчеркнул, что предполагаемая формула расчета цен на газ для населения без учета соцпрограммы не будет поддержана руководством. До этого Игорь Насалик, министр энергетики, заявил, что ведомство не планирует поднять цены на газ для населения.

Ранее эту информацию уже опровергли и в министерстве энергетики.