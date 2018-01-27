«Похож на магазин в КНДР»: в сети показали супермаркет в ОРЛО

В социальных сетях пользователи обсуждают фото супермаркета, расположенного в оккупированном Хрустальном Луганской области.

Так, пользователь пользователь «Полный пЕсец 146%?» в Twitter опубликовал фото супермаркета и подписал: «Бывший АТБ, Красный Луч еще немного и будет похож на советский универсам».

На фото видно, что на прилавках магазина находится всего несколько видов соков, расставленных таким способом, чтобы создать впечатление многочисленности представленного товара.

Под данным постом люди пишут:

«Или на крымский в оккупации. У нас тоже такое теперь встречается»,

«Ого какое изобилие. Так много товара»,

«У нас так было перед тем как их закрыли. Горловка»,

«(Похож) на магазин в КНДР».

Фото: