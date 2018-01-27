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» » Поклонская объяснила, почему не пойдет с Трампом на ужин

Поклонская объяснила, почему не пойдет с Трампом на ужин


Добавлено: 27 янв 2018 в 21:05, Категория: Украина

«Депутат» нелигитимной Госдумы РФ от Крыма Наталья Поклонская в ответ на решение Минфина США расширить санкции против России попыталась убедить людей, что ей якобы очень приятно такое внимание со стороны американцев.

При этом она отметила, что США вводят санкции якобы из-за страха: «Запрещают, когда боятся». Также, она добавила, что президент США Дональд Трамп сильно пожалеет о санкциях в отношении ее персоны. Поклонская написала: «Вот к примеру, хотел бы г-н Д. Трамп пригласить меня на деловой ужин, и не сможет из-за своих же санкций»

При этом она добавила: «А я, в отличие от Президента США, приглашаю его в солнечный российский Крым».


Фото:
Поклонская объяснила, почему не пойдет с Трампом на ужин


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Добавлено: 27 янв 2018 в 21:05, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: donpress

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