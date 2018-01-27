Порошенко сообщил, когда Украина получит перспективу членства в ЕС в 2021 году

Президент Украины Петр Порошенко считает, что в 2021 году Украина получит перспективу членства в Евросоюзе.

Глава государства отметил: «Я абсолютно убежден, что после волны популизма евроскептиков все будет хорошо. Единственное, что изменится в 2021 году, — Украина с поддержкой Польши и Литвы получит перспективу членства в Европейском Союзе».

Также, глава государства подчеркнул необходимость единства ЕС и других демократических стран: «Основой для нашего единства являются наши ценности, а не деньги».