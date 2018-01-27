Президент Украины Петр Порошенко уверен, что в 2021 г стране удастся получить перспективу членства в ЕС.

Основой для единства цивилизованного мира в противостоянии гибридной агрессии РФ, популистам и евроскептикам должны быть демократические ценности, «а не деньги».

Об этом он проинформировал во время интерактивной сессии «Центральная и Восточная Европа: новая повестка дня для материка?» на Всемирном экономическом консилиуме в Давосе, информирует УНИАН.

22 января говорилось, что ЕС считает создание в Украинском государстве антикоррупционного суда — более существенной задачей для прогресса перемен в стране.

Президент Петр Порошенко заявляет, что ЕС, весь свободный мир должны иметь единую стратегию и быть объединенными на основе общих ценностей.

Президент Украины Пётр Порошенко продолжает раздавать обещания.

Президент Украины Петр Порошенко считает, что его страна в 2021 г сумеет получить перспективу членства в EC. И я безусловно убежден, что после этих побед над популизмом и евроскептиками все будет хорошо. По утверждению украинского лидера, для этого нужна поддержка Польши и Литвы. Не деньги. Уверен, что мы выиграем информационную и гибридную войну, так как правда с нами, — сообщил Порошенко. «Я создал независимые антикоррупционные органы — НАБУ, САП, которые продуктивно работают вместе с остальными институциями и уже демонстрируют первые результаты», — проинформировал он.

Однако, напомним, что в Европейском союзе не один раз объявляли, что у государства Украины нет никаких перспектив стать членом ЕС в ближайшем будущем. ЕС и иные демократические государства должны объединиться.