Предел всему: в Москве раскрыли, какую черту перешли США, предприняв последний антироссийский шаг

Политика, последние новости сегодня – 27 января. В Совете Федерации (СФ) заявили, что Соединенные Штаты, предприняв последний антироссийский шаг, окончательно перешли на уровень глобальной конфронтации с РФ и ответ на действия Вашингтона «может быть только один» - строительство «сильной и самодостаточной России». Соответствующий комментарий по ситуации оставил первый зампред комитета СФ по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

По словам сенатора, американцы, приняв новые антироссийские санкции, «окончательно перешли на глобальную конфронтацию с Россией по всем направлениям». При этом он выразил мнение о том, что «русофобская риторика Вашингтона» будет работать «до бесконечности».

Причины и следствия в настоящий момент уже не имеют никакого значения, говорится в сообщении на странице сенатора в Фейсбуке.

В сложившихся обстоятельствах ответные меры России на действия США будут представлять собой строительство «сильной и самодостаточной России», указал Франц Клинцевич.