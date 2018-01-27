Пушилин рассказал, как «ДНР» планирует решать проблему с Vodafone

Представитель «ДНР» на Минских переговорах Денис Пушилин назвал серьезной проблемой прекращение работы украинского оператора связи Vodafone на территории ОРДО.

Так, Пушилин заявил: «Есть очень серьезная проблема, связанная со связью, в первую очередь касающаяся незащищенных слоев населения — пенсионеров, для которых альтернативные виды связи, а именно разнообразные мессенджеры, не совсем приемлема для связи с родственниками. Учитывая, что не получается найти понимание восстановление работы украинской компании в рамках наших возможностей и вне Минских переговоров, нами принято решение выносить решение этой ситуации на Минскую площадку. Возможно, там получится решить вопрос. Мы знаем мнение и состояние наших технических специалистов, слышим противоположные заявления со стороны украинских специалистов и, наверное, чтобы найти возможность исправить ситуацию и дать людям связь, необходимы дополнительные усилия. Необходим диалог и площадка для него».