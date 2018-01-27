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Радар для защиты от «российской агрессии» строит Англия


Добавлено: 27 янв 2018 в 10:16, Категория: Политика
Радар для защиты от «российской агрессии» строит Англия

В Англии возводят новый радар, который, по плану командования, усилит способность ВС страны отслеживать неопознанные военные и гражданские самолеты. Данная система, указал глава штаба Королевских ВВС Стивен Хиллиер, даст возможность на все 100% защитить воздушное пространство Англии в связи с растущим давлением со стороны РФ.

При помощи нового радиолокатора, стоимость здания которого составляет порядка 10 миллионов фунтов стерлингов (более 14 миллионов долларов), Великобритания, как указали в Минобороны, сумеет лучше отслеживать движение самолетов в воздушном пространстве над Норвежским морем.

В Соединенном Королевстве Великобритании на Шетландских островах строится новый радиолокатор.

В коммюнике Минобороны упоминается инцидент с российскими военнослужащими самолетами, которые 15 января совершали плановый полет над акваториями Баренцева, Норвежского и Северного морей. По его словам, этот радар является жизненно существенным для защиты Англии. Строительство этого прибора, по его словам, было связано в том числе с тем, что «действия России», по его данным, «не ограничиваются восточными границами Европы». «Это серьезная и реальная угроза для английских средств к существованию».

«Радарная система на острове Унст является принципиальной частью обеспечения безопасности как воздушного пространства Англии, так и воздушного пространства наших союзников по НАТО в условиях растущего давления со стороны России», — отметил в свою очередь Стивен Хиллиер.

Радиолокатор, по утверждению Хиллиера, «будет готов к работе в ближайшее время». Информация, полученная при помощи радара, управляемого удаленным методом с территории базы «Сакса Уорд», будет передаваться в национальный центр скорого реагирования, который занимается охраной воздушного пространства Англии и управляет полетами истребителей с авиабаз Лоссимут и Конингсби. При этом на предыдущей неделе, 15 января, как выделили в ведомстве, два истребителя «Тайфун» вылетели для сопровождения русских военных самолетов.



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Добавлено: 27 янв 2018 в 10:16, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: newsler

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