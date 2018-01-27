«Реализуемые», — Сурков о новых предложениях США по Украине

Помощник президента России Владислав Сурков назвал «реализуемыми» новые предложения США по Украине, которые уже получили название «Дубайский пакет».

Напомним, вчера помощник президента РФ встретился в Дубае со спецпредставителем Госдепа США по Украине Куртом Волкером.

«Основной темой переговоров вновь стало обсуждение российской инициативы по развёртыванию на юго-востоке Украины миссии ООН.

Американцы на этот раз привезли гораздо более конструктивные предложения. „Дубайский пакет“ американских наработок, в отличие от „белградского“, в целом выглядит вполне реализуемым. По крайней мере, на первый взгляд», — цитирует Суркова ТАСС.

Помощник Владимира Путина добавил, что американская сторона предложила довольно подробный план по развёртыванию миссии в контексте реализации политической части Минских соглашений.

«Это сбалансированный подход, которого мы всё время добиваемся. Мы его внимательно изучим и своевременно дадим ответ, после чего пригласим Курта и его коллег на новую встречу», — резюмировал Сурков.

Кроме того, помощник президента России с удовлетворением отметил, что по гуманитарным вопросам: обмену пленными, открытию дополнительных пунктов пропуска и обеспечению жителей Донбасса услугами связи — Москва и Вашингтон демонстрируют «полное согласие».