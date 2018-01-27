РФ не причастна к реэкспорту угля из КНДР в третьи страны, объявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

Я исключаю подобного рода действия в той части, которая связана с национальной политикой РФ.

По его словам, русская сторона не занимается реэкспортом угля из КНДР в третьи страны. Я очень превосходно проинформирован о том, что всем русским ведомствам на уровне решений Президента России даны исчерпывающие инструкции о скрупулезном выполнении решений Совета Безопасности ООН. «Никакой двойной игры нет по определению», — сообщил Косачев.

Он также добавил, что таковых данных нет и в отношении частного бизнеса. Ежели какие-то предприниматели ищут «лазейки в данном санкционном режиме», то это относится к компетенции правоохранительных органов, добавил он.

При всем этом член Совета Федерации подчеркнул, что у него нет подтверждения похожих случаев, однако ежели русские власти получат соответствующую информацию «из правоверных источников, а не из СМИ в виде голословных заявлений», то на уровне соответствующих ведомств будут приняты меры по пресечению таковых практик.

До этого Reuters сообщило ссылаясь на неизвестные данные, что КНДР якобы перевозила уголь через РФ в Японию и Южную Корею, нарушая санкции СБ ООН.