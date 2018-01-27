Штаб АТО: На Донбассе ранены двое украинских военнослужащих

Получил пулевое ранение военнослужащий.

На Луганском направлении недруг из стрелкового оружия провоцировал наших защитников у населенных пунктов Станица Луганская и Кряковка.

На Приазовье недруг стрелял из 82-мм минометов близ Павлополя, а из гранатометов различных видов вел стрельбу по защитникам Водяного.

Информацию об этом сообщили в пресс-службе штаба АТО.

Всего за минувшие сутки в районе проведения АТО зафиксировано 3 прицельных вражеских обстрела, в следствии вблизи Кряковка один украинский защитник получил ранения. «Их оперативно доставили в военно-медицинские заведения, им была оказана нужная медицинская помощь», — сказано в сообщении. В итоге этого обстрела получил ранение военнослужащий Вооруженных cил Украины.

Украинские военные огонь в ответ не открывали.

«Полного соблюдения режима предотвращения огня и в дальнейшем нет».

Сообщается, что вблизи Новотроицкого террористы использовали против украинских военных минометы калибра 120 мм, выпустив 10 снарядов.