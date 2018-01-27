Силовики СБУ заблокировал десятки сайтов террористических организаций

Сотрудники СБУ заблокировали более 30 сайтов международных террористических организаций, которые запрещены в Украине.

Пресс-центр СБУ сообщили: «Во время проверки оперативной информации, благодаря плодотворному сотрудничеству с IT-компаниями, правоохранители установили, что террористические веб-ресурсы незаконно зарегистрированы в Украине и администрируемых из других стран. В результате совместных действий был заблокирован 31 сайт, на котором пропагандировалась деятельность международных террористических организаций, запрещенных в Украине».