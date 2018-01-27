Ситуация на блокпостах: меньше всего машин в Новотроицком

В контрольных пунктах въезда-выезда на линии разграничения сегодня, 27 января, утром на въезд и выезд находилось не слишком много транспортных средств. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

По ее данным, на разных направлениях наблюдалось такое количество машин на въезд и на выезд соответственно:

«Майорское» — 40/80;«Марьинка» — 50/70;«Новотроицкое» — 40/30;«Гнутово» — 60/50.

За прошедшие сутки общий пассажиро-транспортный поток через линию разграничения характеризовался определенным увеличением по сравнению со вчерашним днем.

В целом, контрольные пункты въезда-выезда пересекли 36 тыс. 100 человек и 4,7 тыс. транспортных средств:

«Майорское» — 8175 человек и 965 транспортных средств;«Марьинка» — 9120 человек и 1570 транспортных средств;«Новотроицкое» — 6855 человек и 1265 транспортных средств;«Гнутово» — 3930 человек и 895 транспортных средств;«Станица Луганская» — 8030 человек.