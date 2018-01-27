Скандал: В Израиле требуют отозвать посла из Польши за слова о холокосте

Лидер израильской оппозиции Ицхак Герцог потребовал отозвать посла из Варшавы в знак протеста против планов польских властей ввести уголовное наказание за обвинения поляков в пособничестве нацистам, в том числе в уничтожении евреев в годы Второй мировой войны.

Руководство Израиля, включая премьер-министра, президента и МИД, уже выразили несогласие с законопроектом, который был накануне утвержден сеймом — нижней палатой польского парламента, и потребовали его пересмотреть, обвинив авторов в покушении на историческую правду.

«Я обращаюсь к премьер-министру и министру иностранных дел Израиля Биньямину Нетаньяху с требованием отозвать посла Израиля в Польше для проведения консультаций относительно принятого в Польше закона. С нашей точки зрения, закон недопустим», — заявил Герцог.

Его соратница по левоцентристскому блоку «Сионистский лагерь», экс-глава МИД Израиля Ципи Ливни назвала польский закон «попыткой отрицать исторические факты и соучастие части поляков в холокосте».

«Этот закон не только не смывает мрачных пятен прошлого, но добавляет новое пятно в настоящем. Этот закон не изменит прошлого, но опасен для будущего», — сказала она.

Еще один оппозиционный лидер, глава партии «Еш Атид» Яир Лапид, раскритиковал новый закон в микроблоге Twitter и там же вступил в полемику с возразившим ему польским посольством в Тель-Авиве.

«Я категорически осуждаю новый польский закон, который пытается отрицать польское соучастие в холокосте. Он был задуман в Германии, но сотни тысяч евреев были убиты, даже не встретившись с немецким солдатом. Были польские лагеря смерти, и ни один закон не может изменить это», — написал Лапид.

Польские дипломаты заявили, что его утверждения лишены оснований и только доказывают, «насколько необходимо изучение истории холокоста, даже здесь, в Израиле».

«Я сын выжившего в холокосте. Моя бабушка была убита в Польше немцами и поляками. Я не нуждаюсь в уроках истории холокоста от вас», — отреагировал политик.

По данным СМИ, пакет поправок к закону об Институте национальной памяти предусматривает до трех лет тюрьмы за выражение «польские лагеря смерти» и иных высказывания, которые могут быть интерпретированы как попытка выставить поляков соучастниками преступлений нацистской Германии, включая геноцид европейского еврейства.

Такое же наказание решением Сейма вводится за пропаганду бандеровской идеологии и отрицание Волынской резни, устроенной в годы войны украинскими националистами.