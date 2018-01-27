СМИ: суррогатная мать родила Дмитрию Маликову второго ребенка

Дмитрий Маликов с супругой Еленой

Если верить российским СМИ, то у Дмитрия Маликова и его жена Елены родился второй ребенок.

По данным некоторых изданий, супруги решили прибегнуть к услугам суррогатной матери, а малыш (пол держится в тайне) появился на днях в одной из клиник Санкт-Петербурга.

Сам же Маликов никак не комментирует появившуюся в прессе информацию. Причем артист и не опровергает, и не подтверждает сообщения.

Спасибо, но я пока не хочу давать комментарии. Мне нужно немного времени,

— заявил Дмитрий.

Дмитрий Маликов с супругой Еленой

Для Дмитрия и Елены этот ребенок (если информация все-таки подтвердится) стал вторым — в 2000 году у пары родилась дочь Стефания.

У Елены также есть дочь от первого брака — Ольна Изаксон появилась на свет в 1985 году, когда Елена была замужем бизнесменом Джамалом Халиловым.

Дмитрий и Елена Маликовы с дочерью Стефанией

Новостью с читателями NEWSTES.RU поделился блогер Kaisa.

Дмитрий Маликов с племянником и дочерью