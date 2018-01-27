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» » СМИ узнали о планах Китайская республика сделать ультрасовременную армию

СМИ узнали о планах Китайская республика сделать ультрасовременную армию


Добавлено: 27 янв 2018 в 09:56, Категория: Политика
СМИ узнали о планах Китайская республика сделать ультрасовременную армию

Народно-освободительная армия Китая привлекла 120 исследователей для работы в Китайской академии военных наук.

Как докладывают СМИ, специалисты, имеющие ученые степени, потребовались НОАК для того, чтобы подтолкнуть развитие искусственного интеллекта и квантовых технологий для использования в военной сфере.

КНР выбрал 120 профессионалов для исследовательского института, чтобы усерднее разрабатывать искусственный интеллект и квантовые технологии, пишет South China Morning Post, ссылаясь на государственные СМИ.

Привлечение новых профессионалов связано с намерением Пекина стать супердержавой с военно-технической точки зрения. Это, в частности, связано с попытками председателя Китайская республика Си Цзиньпина сделать ультрасовременную армию, которая «была бы способна по мере необходимости дать отпор любому неприятелю».

Стоит обозначить, что на текущий момент армия Китая является самой многочисленной в мире.



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Добавлено: 27 янв 2018 в 09:56, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: newsler

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