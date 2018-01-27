СМИ узнали о планах Трампа увеличить оборонный бюджет на 13%

Газета отмечает, что в случае принятия проекта затраты Минобороны США также увеличатся на 7% в сравнении с бюджетом на 2018 г.

Об этом стало известно из сообщения ТАСС ссылаясь на сообщение The Washington Post.

Отмечается, что она должна покрывать «годовой бюджет Пентагона», расходы на продолжающиеся войны, а кроме этого траты на поддержание ядерного арсенала США. Согласие такой суммы будет политической победой руководителя Пентагона Джеймса Мэттиса, чья Стратегия государственной обороны сфокусирована на долгосрочном соперничестве с РФ и Китайская народная республика.

Президент США Дональд Трамп планирует обратиться к съезду с предложением увеличить военный бюджет США на следующий 2019 г. до $716 млн, информирует The Washington Post. С таким предложением американский президент обратился к съезду. Министр обороны США до этого представил стратегию, предусматривающую переориентацию ВС страны на «сдерживание» военной угрозы и, «при необходимости, борьбу с возможным конфликтом с такими державами, как КНР и Россия». В ситуации, когда новый проект бюджета не утвержден, продолжает действовать документ 2017 г., объясняет газета.

В Белом доме и Пентагоне отказались объяснять планы президента. Однако оборонительный аналитик Центра стратегических и интернациональных исследований (CSIS) Марк Кансиани в общении с газетой назвал подобное увеличение оборонного бюджета «большим событием».