Сплошной ад: экс-пленный Овчаренко рассказал о страшных пытках боевиков

Освобожденный 27 декабря из плена боевиков «ЛНР» Владислав Овчарено рассказал о том, как ему удалось пережить плен и пытки боевиков.

Известно, что Овчаренко и его друзей «МГБ ЛНР» задержало еще 10 октября 2017 года после того, как они на одной из улиц оккупированного Луганска сожгли флаг «ЛНР» и опубликовали фото в социальных сетях. В подвале боевиков Овчаренко держали два месяца. Бывший пленный вспоминает: «Когда ты два месяца находишься под постоянным прессингом, тебя избивают, мучают: мне раскаленную иголку под ноготь вставляли, в раны засыпали соль. Когда родных хотят посадить, ты начинаешь переживать, ломаться. Кому-то хватает года, кому-то двух месяцев чтобы сдаться. Я лично видел, что происходит с человеком, когда он ломается. Он бывший сотрудник милиции, приехал поступать в народную милицию якобы по заданию СБУ. Его вычислили и он попал в подвал. На него начали давить, выходили на его родных, угрожали расправой его дочке. А у него дочь маленькая, годиков восемь. Этот человек реально сошел с ума».

Также, Овчаренко добавил, что избиения происходили регулярно: «Раз в месяц стабильно приезжали маски. Заходят по всем камерам — избивают без причины, могут ребра поломать. В 2015 году не было такого, чтобы приезжали „маски“ и не было ни одного трупа».