«Мы поддерживаем свободную торговлю, однако она должна быть справедливой и обоюдной, так как в окончательном счете несправедливая торговля подрывает нас всех», — объявил Трамп.

«Для меня Америка всегда будет важнее всего», — проинформировал он, отметив при всем этом, что принцип «Америка в первую очередь» не означает «только Америка».

В то же время руководитель Белого дома объявил, что Вашингтон готов заключать двусторонние торговые соглашения с хоть какими иными государствами ради создания системы торговли, которая работала бы не только лишь для США, однако и для всего мира.

«Принцип „Америка в первую очередь“ не означает „только Америка“».

США выступают за справедливую систему мировой торговли, чтобы одни страны не наживались за счёт других.

— Мир является очевидцем восстановления сильной и процветающей Америки.

«Мы также собираемся реформировать интернациональную систему торговли».

Трамп подчеркнул, что его администрация готова вести переговоры со всеми странами «по взаимовыгодным двусторонним торговым сделкам».

«Мы поддерживаем свободную торговлю, но она должна быть справедливой и обоюдной». Мы поддерживаем свободную торговлю, однако она должна быть честной и взаимовыгодной.

Трамп подчеркнул, что экономическими партнерами США могут стать «и государства, участвующие в Транстихоокеанском партнерстве, которые являются очень важными». «Это будет содействовать энергетической безопасности наших друзей по всей планете».