В данном советника президента турецкого государства Ибрагима Калына уверил его американский коллега Гирберт Макмастер, консультирующий руководителя Белого дома по задачам государственной безопасности. Соответствующее объявление сделал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

В ночь с пятницы на субботу состоялся телефонный разговор Макмастера с официальным представителем президента Турции Ибрагимом Калыном.

Утверждения уполномченных США о прекращении поставок вооружения представителям курдской партии «Демократический союз» (PYD) на север Сирии должны быть подтверждены фактами.

Макмастер и Калын обсудили продвижение операции «Оливковая ветвь» в Африне, Сирия. Калын обозначил значимость учета обеспокоенности Турцией безопасности страны.

Уточняется, что стороны также обсудили потребность координации действий для предотвращения распространения недостоверной информации.

Турция всерьез обеспокоена поддержкой Соединенными Штатами сирийских курдов.

О прекращении поставок оружия курдам он сказал своему турецкому коллеге Играбиму Калыну. Официальные сотрудники Турции обращали внимание американских коллег на то, что Вашингтон совершает ошибку, поставляя вооружение курдским отрядам.