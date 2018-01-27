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США больше не поставляют оружие курдам в Сирию, заверили в Вашингтоне


Добавлено: 27 янв 2018 в 19:21, Категория: Политика
США больше не поставляют оружие курдам в Сирию, заверили в Вашингтоне

В данном советника президента турецкого государства Ибрагима Калына уверил его американский коллега Гирберт Макмастер, консультирующий руководителя Белого дома по задачам государственной безопасности. Соответствующее объявление сделал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

В ночь с пятницы на субботу состоялся телефонный разговор Макмастера с официальным представителем президента Турции Ибрагимом Калыном.

Утверждения уполномченных США о прекращении поставок вооружения представителям курдской партии «Демократический союз» (PYD) на север Сирии должны быть подтверждены фактами.

Макмастер и Калын обсудили продвижение операции «Оливковая ветвь» в Африне, Сирия. Калын обозначил значимость учета обеспокоенности Турцией безопасности страны.

Уточняется, что стороны также обсудили потребность координации действий для предотвращения распространения недостоверной информации.

Турция всерьез обеспокоена поддержкой Соединенными Штатами сирийских курдов.

О прекращении поставок оружия курдам он сказал своему турецкому коллеге Играбиму Калыну. Официальные сотрудники Турции обращали внимание американских коллег на то, что Вашингтон совершает ошибку, поставляя вооружение курдским отрядам.



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Добавлено: 27 янв 2018 в 19:21, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: newsler

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