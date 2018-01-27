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» » США ввели санкции против «Силовых машин» Алексея Мордашова

США ввели санкции против «Силовых машин» Алексея Мордашова


Добавлено: 27 янв 2018 в 11:00, Категория: Политика
США ввели санкции против «Силовых машин» Алексея Мордашова

В сообщении американского ведомства также отмечается, что по 12 организациям ограничительные меры были уточнены. В него добавлены 21 гражданина Российской Федерации и Украины и столько же компаний, информирует Интерфакс ссылаясь на ведомство.

Власти США расширили список санкций против РФ, которые были внесены в связи с ситуацией в Украинском государстве.

По сведениям министра финансов США, в списке оказались несколько дочерних структур «Сургутнефтегаза», «Силовые машины» и «Технопромэкспорт». Некоторые специалисты предполагают, что ограничения могут коснуться и русского государственного долга.

Ограничения также были наложены на дочерние учреждения «Сургутнефтегаза», «Силовых машин» и «Технопромэкспорта», пишет «Газета.ру». Но выделили, что не менее предметно можно будет разговаривать только после того, как эти ограничительные меры будут названы, но не на основании спекуляций в прессе.



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Добавлено: 27 янв 2018 в 11:00, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: newsler

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