Стало известно, почему Трамп не встретился с Порошенко в Давосе

Президент США Дональд Трамп не встретился с Петром Порошенко на Всемирном экономическом форуме в Давосе, так как ему не хватило на это времени. Об этом на своей странице в Twitter написала журналистка телеканала CBS Маргарет Бреннан, сославшись на заявление госсекретаря США Рекса Тиллерсона.«Секретарь Тиллерсон остался в Давосе и только что встретился с украинским президентом Порошенко. Тиллерсон сказал ему, что Трамп тоже хотел встретиться с ним, но не успел. Трамп уже на пути в Вашингтон», — говорится в сообщении.Ранее глава украинского МИД Павел Климкин заявил, что Порошенко и Трамп проведут переговоры в ходе форума в Давосе.