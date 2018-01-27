Сурков назвал предложения США по миротворцам волне реализуемыми

«Дубайский пакет» предложений США по введению миссии ООН в Донбасс выглядит вполне реализуемым, при этом Россия внимательно изучит его и своевременно даст ответ.

Об этом заявил помощник президента России Владислав Сурков по итогам встречи со спецпредставителем Госдепартамента США по Украине Куртом Волкером.

Сурков сообщил, что американская сторона привезла в Дубай «гораздо более конструктивные предложения».

Также, он отметил: «Основной темой переговоров вновь стало обсуждение российской инициативы по развертыванию на юго-востоке Украины миссии ООН. Американцы на этот раз привезли гораздо более конструктивные предложения. „Дубайский пакет“ американских наработок, в отличие от „белградского“, в целом выглядит вполне реализуемым. По крайней мере, на первый взгляд».

Сурков уточнил, что Волкер представил подробный план поэтапного развертывания миссии в увязке с реализацией политических пунктов «Минска»: «Главное в нем — довольно подробный план поэтапного развертывания миссии в увязке с реализацией политических пунктов минских соглашений. Это сбалансированный подход, которого мы все время добиваемся. Мы его внимательно изучим и своевременно дадим ответ. После чего пригласим Курта и его коллег на новую встречу».