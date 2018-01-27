Тиллерсон озвучил минусы строительства «Северного потока-2»

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон выразил мнение, что строительство газопровода «Северный поток-2» «подрывает безопасность и стабильность Европы».

На пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким он отметил: «Северный поток-2» — российский способ политизации энергетики, срыв попытки диверсифицировать поставки топлива и снизить зависимость европейских стран от Москвы»

Также, он добавил: «Он дает России еще один инструмент, позволяющий использовать энергетику в политических целях». При этом Моравецкий отметил, что Варшава также раскритиковала проект «Северного потока» и считает его «инструментом политического давления». Польский политик добавил: «Мы будем просить американских партнеров о поддержке нашей политики по этому вопросу».