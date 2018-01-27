Трамп проигнорировал Порошенко в Давосе

Президент США Дональд Трамп не встретился со своим украинским коллегой Петром Порошенко в Давосе из-за нехватки времени. «Трамп уже на пути в Вашингтон», — указывается в сообщении. Тиллерсон сообщил ему, что Трамп тоже хотел увидеться с ним, однако не успел. Об этом в своем социальная сеть Twitter передала журналистка американского канала CBS Маргарет Бреннан.

В конце рабочей недели в Давосе состоялась протокольная встреча Порошенко с Тиллерсоном, в процессе которой обсудил экономическое сотрудничество и вопросы безопасности, хотя до этого возлагал надежды, что увидится и с Трампом.

«Конечно, президент будет разговаривать с Трампом…» — проинформировал он. Якобы американский лидер хотел, однако не успел и уже покинул Давос.

Так, 26 января в Швейцарии закончился Всемирный экономический форум.