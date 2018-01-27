Ученые обнаружили похожую на Землю планету

Ученые обнаружили в космосе две планеты, которые могут быть пригодны для жизни.

Отмечается, что эти планеты расположены в системе Trappist-1. Скорее всего, на них есть источник тепла и вода.

Отмечается, что живые организмы живут на Земле благодаря наличию воды и тепла. На обнаруженных планетах, скорее всего, они есть. На их поверхности происходят резкие перепады экстремальной температуры: от 126 градусов тепла по Цельсию до 106 градусов ниже нуля.

На данный момент ученые проводят более совершенные наблюдения. При помощи современного астрономического оборудования планируют проверить, действительно ли на планетах есть условия для жизни.