В Чехии стартовал второй день второго тура выборов президента

Голосование продлится до 14.00 (16.00 мск), после чего состоится подведение итогов.

В текущую субботу граждане Чехии выбирают президента из двух кандидатов – действующего лидера Милоша Земана и бывшего председателя Академии наук Йиржи Драгоша. Как проинформировали в пресс-службе национального статуправления, в первый день второго тура явка избирателей составила порядка 50%. Этот показатель значительно выше, чем в период первого тура, который состоялся 12-13 января - тогда явка составила около 40% избирателей.

Последние опросы граждан свидетельствуют о том, что оба кандидата обладают примерно одинаковыми шансами на победу в выборах.

Первый день голосования прошел без происшествий.