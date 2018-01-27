В Израиле требуют отозвать посла из Польши за слова о холокосте

Глава оппозиции Израиля Ицхак Герцог требует отозвать посла из Польши в знак протеста против планов властей Польши ввести закон, наказывающий уголовно за обвинения поляков в оказании помощи нацистам.

Премьер-министр, президент и МИД не согласны с законом, утвержденным сеймом и требуют его пересмотра. Они обвиняют создателей закона в покушении на историческую правду. Герцог просит министра иностранных дел Израиля Биньямина Нетаньяху отозвать посла Израиля в Варшаве, чтобы провести консультации по поводу нового польского законопроекта. Бывшая глава МИД Израиля Ципи Ливни считает польский законопроект попыткой отрицать историю, ее факты и соучастие некоторых поляков в холокосте.

«Закон не только не смывает мрачных пятен прошлого, но добавляет новое пятно в настоящем. Он не изменит прошлого, но опасен для будущего», — сказала Ципи Ливни.

Новшества в законе об Институте национальной памяти предусматривают до трех лет тюрьмы за выражение «польские лагеря смерти» и другие выражения, интерпретируемые как попытка выставить поляков соучастниками преступлений нацистов.