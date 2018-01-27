В Киеве грабители жестоко избили и ограбили 77-летнюю женщину

Двое злоумышленников ограбили и зверски избили одинокую пенсионерку, которая проживает в центре Киева.Чтобы втереться в доверие и попасть в квартиру женщины, один из мужчин представился сотрудником известной почтовой компании."В дверь позвонил человек, в руках у него была коробка, представился курьером известной фирмы, попросил паспорт", — вспоминает потерпевшая Евгения Алексеевна.Пока женщина искала документ, преступник зашел в квартиру и напал на старушку."Тогда он меня бросил на пол, коленями сел сверху и начал рвать рот", — рассказала пенсионерка.В этот момент в помещение забежал еще один грабитель. 77-летнюю пенсионерку били почти час, угрожая пистолетом. Не выдержав пыток, женщина отдала злоумышленникам более 5000 долларов. После этого мужчины скрылись, оставив пострадавшую истекать кровью в квартире.