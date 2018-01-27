В Киеве задержали сексуального маньяка «в трениках»

В Киеве задержали маньяка, преследовавшего и нападающего на девушек в Соломенском районе города.

Сообщество «Киев оперативный» сообщает: «Сотрудники уголовного розыска Соломенского управления полиции задержали мужчину, который находился в розыске. На него было 8 заявлений граждан о нападении и попытке изнасилования в ночное время на улице».

Одна их жертв задержанного сообщает: «Заметила, что за мной идет парень на расстоянии 8–10 метром. Помню, что в группе уже писали про маньяка в спортивных штанах с полосками по бокам. Это меня насторожило. Он меня догнал, облапал ниже пояса и убежал».

Отмечается, что жителей района обеспокоило появления подозрительного типа и они устроили патрулирование в районе, в результате чего вышли на след «маньяка» и отправились к нему домой.

Выяснилось, что он живет с женой и ребенком возле «Турецкого городка» в Соломенском районе.

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