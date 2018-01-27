В Краматорске все школы закрыли на карантин до февраля

С 26 января по 3 февраля из-за высокого уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ во всех школах Краматорска приостановлен учебный процесс.

Краматорский городской филиал Государственного учреждения «Донецкий областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины» сообщает, что за четвертую неделю текущего года (19.01–25.01.2018) заболеваемость гриппом и ОРВИ среди детей школьного возраста (7 — 14 лет) выросла на 74,5% относительно прошлой недели и превысила эпидпорог на 70,5%.

В Краматорском горсовете отметили: «Во всех общеобразовательных учреждениях Краматорска от 26.01.2018 по 03.02.2018 (включительно) приостановлен учебно-воспитательный процесс по причине роста заболеваемости, и для оперативного реагирования и предотвращения ухудшения эпидемической ситуации в городе».

Заболеваемость среди взрослого населения города ниже эпидпорога на 47,1%, однако, зарегистрировано два случая заболевания гриппом.