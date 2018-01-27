В Мариуполе задержали двух пособников боевиков «ДНР»

В Мариуполе Донецкой области задержали двух пособников боевиков.

Полиция Донецкой области сообщает, оба мужчины присоединились к боевикам в середине марта 2014 года — якобы, под влиянием пророссийской агитации.

Правоохранители отметили: «Один за другим они предложили свои услуги „мирным митингующим“ в палаточном городке у захваченного Мариупольского горсовета. Их взяли охранять совет и сам городок. Один дежурил днем, другой ночью. Денег не платили, но обещали „сказочную“ жизнь в ближайшем будущем. В конце марта 26-летний „постовой“ по приказу одного из руководителей псевдореспублики был передислоцирован в Донецк, где осуществлял охрану захваченного здания Донецкой государственной обладминистрации. Но через сутки наемник самостоятельно покинул Донецк, вернувшись в Мариуполь».

Второй пособник получил удостоверение «члена ополчения», однако, после двух месяцев такой работы «на добровольных началах» оба пособника боевиков вышли из НВФ.