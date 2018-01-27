В ООН: К 2050 году население Украины сократится до 37 миллионов

Население Украины до 2050 года скорее всего сократится на 6,6 млн человек (15%) и составит около 37,6 млн.

В отчете ООН за 2017 год «Перспективы мирового народонаселения» сообщается, что низкая рождаемость в Украине приведет к сокращению численности населения на 15% уже до 2050 года. По оценкам ООН, численность населения Украины составляет 44,223 млн человек (20,446 млн мужчин и 23,777 млн женщин). Таким образом, в ООН предполагают, что до 2050 года население страны может составить около 37,6 млн.

Такая же ситуация будет наблюдаться в Болгарии, Хорватии, Латвии, Литве, Польше, Молдове, Румынии и Сербии.

В ООН добавили, что средняя продолжительность жизни в Украине — 70–71 год. Из-за этого Украина, вместе с Россией и Молдовой, значительно отстает по этому показателю от среднеевропейского уровня жизни.

По данным Госстата, в Украине численность населения по оценке на 1 декабря 2017 года составляет 42 403 027 человек.